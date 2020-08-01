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شكرا لقرائتكم خبر عن حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات الثلاث والان مع التفاصيل
السبت 1 أغسطس 2020
استقبل حجاج بيت الله الحرام، السبت، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك وأول أيام التشريق، وبدأوا في رمي الجمرات الثلاث بعد أن تحللوا من إحرامهم، إذ رموا جمرة العقبة وهي الوحيدة التي يرمونها يوم عيد الأضحى المبارك تأسياً بالسنة النبوية.
وأدى عدد من الحجاج طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة لمن لم يؤد السعي منهم، وأدوا نسكهم بالتهليل والتكبير، وسط نجاح للخطط التي وضعتها القطاعات المعنية بالحج في مراحل التنقل الحجاج بين المشاعر وأداء مناسكهم بأمن وأمان ويسر وسهولة وفق الاشتراطات والإجراءات الوقائية والاحترازية.
وكانت وزارة الحج والعمرة بالسعودية أعلنت، الجمعة، نجاح خطة تفويج الحجاج من مشعر مزدلفة إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة الكبرى وللحرم المكي لأداء طواف الإفاضة في أجواء مفعمة بالأمن والإيمان وسط منظومة متكاملة من الخدمات.
واعتمدت الوزارة بالتنسيق مع القطاعات الحكومية ذات العلاقة، جداول تفويج منظمة لنقل ضيوف الرحمن إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة، وأخرى لتفويجهم إلى جسر الجمرات لرمي الجمرات، عبر تطبيق إجراءات التباعد المكاني بين كل حاج وآخر، ووضع الملصقات الأرضية الإرشادية التي تُحدد مسارات حركتهم بشكل آمن وصحي.
واستخدم الحجيج أثناء رميهم لجمرة العقبة الكبرى "حصوات معقمة" جهزتها وزارة الحج والعمرة منذ وقت مبكر وفق الاشتراطات الوقائية والصحية المعتمدة من قبل وزارة الصحة، لضمان سلامتهم.
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