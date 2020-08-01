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فيديو.. عجل خارق يحطم سيارة وكاد يقتل كل من حوله بمصر
متابعات الخليج 365 - متابعة
نشرت وسائل إعلام مصرية فيديو وثق لحظة قيام عجل في مصر بمحافظة الغربية، بإحداث حالة من الفوضى أثناء محاولة جره لذبحه خلال عيد الأضحى.
وقالت وسائل الإعلام المصرية إن العجل الخارق أثار حالة من الذهول لنشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد دخوله في حالة “هيجان” وخروجه عن السيطرة، حيث أقدم على تحطيم أجزاء من سيارة نصف نقل بقوته الخارقة.
ويوضح الفيديو المتداول العجل الضخم وهو ثائر ويحاول الهروب من الجزارين قبل ذبحه، ليظل ينطح ويركل بعنف مانعاً أي شخص أن يقترب منه.
وفي النهاية تمكن عدد من الجزارين من السيطرة على العجل ولكن بعد إثارة حالة من الفوضى والهرج في المنطقة، فضلاً عن تدمير أجزاء من السيارة التي كانت تحمله.
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