- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم ترامب يهدد بحظر تطبيق تيك توك بسبب التجسس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
ترامب يهدد بحظر تطبيق تيك توك بسبب التجسس
متابعات الخليج 365 - متابعة
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تصريحات صحفية على متن الطائرة الرئاسية، أنه سيحظر تطبيق “تيك توك” في الولايات المتحدة، بسبب إمكانية حصول عمليات تجسس صينية عبر التطبيق.
وقال ترامب إنه سيتخذ إجراءات اعتبارًا من السبت، عبر استخدام صلاحيته لحالات الطوارئ الاقتصادية أو عبر أمر تنفيذي.
وكانت لجنة الاستثمارات الخارجية في الولايات المتحدة، وهي الجهة المختصة بالنظر في العقود التي تؤثر على الأمن القومي الأمريكي، قد أجرت مراجعة للتطبيق، بعدما عبر مسؤولون وبرلمانيون أمريكيون عن قلقهم من استخدام بكين للمنصة في عمليات التجسس.
في السياق نفسه، رفضت إدارة “تيك توك” الإدلاء بأي تعليق على تصريحات الرئيس الأمريكي، وأشارت فقط إلى ثقتها في النجاح على المدى الطويل.
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يهدد بحظر تطبيق تيك توك بسبب التجسس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.