اخبار السعوديه

إسوارة ذكية تنظم تحركات الحجاج

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مع بداية يوم الثامن من ذي الحجة بدأ موسم الحج المعظم بيوم التروية ثم تبعه يوم عرفة من ثم اول ايام عيد الاضحي المبارك لهذا العام بشكل استثنائي بسبب انتشار جائحة فيروس مما أدى إلى اقتصار الجح على المقيمين داخل فقط وبأعداد محدودة جدا.

إسوارة ذكية تنظم تحركات الحجاج

وفي إطار انطلاق رحلة الحج بالعدد المحدود نجحت جميع الترتيبات المتخذة من قبل المملكة العربية السعودية في قيادة الحج الاستثنائي بعمل خطة تم دراستها بعناية وتم تنفيذها بدقة مع بداية موسم الحج , وشملت الخطة حج فريد من نوعه حيث يطبق فيه قواعد السلامة والتباعد الاجتماعي لرسم المسارات المتبعة للحجاج.

إسوارة ذكية تنظم تحركات الحجاج

ولاول مرة تميزت حركات الحجاج مرتدين أساور ذكية في معصم اليد تعمل تنظيم وتسهيل حركة الحجيج.

الاساور الذكية تكون متصلة بالهاتف الذكي الخاص بالحجيج عن طريق تقنية البلوتوث بالاضافه ان يمكن استخدامها لمدة تقدر ب30 يوما دون الحاجة أي شحنها وتوصيلها بالكهرباء.

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وتتميز الأساور بخفة الوزن مع ارتداؤه في معصم اليد دون التعرض للمشاكل للسير براحة.

خصائص الاسورة الذكية لتنظيم تحركات الحجاج

1- تطلق تنبه مباشرة عند محاولة نزعها او فقد الاتصال او محاولة التخلص منها.

2- تساعد في تنظيم الحجر المنزلي الذي تعهد به الحجيج مسبقا.

3- التعرف على جميع معلومات الحجاج بواسطة مستشعرات متواجدة في معظم أرجاء مناطق الحج.

إسوارة ذكية تنظم تحركات الحجاج
إسوارة ذكية تنظم تحركات الحجاج
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