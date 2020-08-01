محمد بن مسعود - الدمام - بالأبيض والأسود تعود إلى عام 1352هـ تظهر الحجاج أثناء الرمي نشرت دارة الملك عبدالعزيز اليوم صورة تاريخية تعود إلى عام 1352هـ /1934م تظهر الحجاج أثناء رمي الجمرات في مشهد عمره 86 عاماً.

وبدأ ضيوف الرحمن اليوم رمي الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تراعي الاحترازات الوقائية من فيروس كورونا؛ فيما واصلت الجهات الأمنية والحكومية المعنية مباشرة مهامها لتوفير جميع الخدمات للحجاج خلال إقامتهم في مشعر منى خلال أيام التشريق، وكذلك تنظيم أدائهم لشعيرة رمي الجمرات.دارة الملك عبدالعزيز

01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441 01:01 PM بالأبيض والأسود تعود إلى عام 1352هـ تظهر الحجاج أثناء الرمي Advertisements "الدارة" تنشر صورة تاريخية لرمي الجمرات.. هكذا كان قبل 86 عامًا "الدارة" تنشر صورة تاريخية لرمي الجمرات.. هكذا كان قبل 86 عامًا نشرت دارة الملك عبدالعزيز اليوم صورة تاريخية تعود إلى عام 1352هـ /1934م تظهر الحجاج أثناء رمي الجمرات في مشهد عمره 86 عاماً.

وبدأ ضيوف الرحمن اليوم رمي الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تراعي الاحترازات الوقائية من فيروس كورونا؛ فيما واصلت الجهات الأمنية والحكومية المعنية مباشرة مهامها لتوفير جميع الخدمات للحجاج خلال إقامتهم في مشعر منى خلال أيام التشريق، وكذلك تنظيم أدائهم لشعيرة رمي الجمرات. الكلمات المفتاحية

، "الدارة" تنشر صورة تاريخية لرمي الجمرات.. هكذا كان قبل 86 عامًا ،

المصدر : الخليج 365

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