، أمطار رعدية ورياح نشطة على عدد من محافظات مكة المكرمة ،

محمد بن مسعود - الدمام - الأرصاد: تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتستمر حتى 11 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, من أمطار رعدية، ونشاط للرياح السطحية قد تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظات الكامل، وخليص، وبحرة، والعرضيات .



وبينت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الحادية عشر مساءً.حالة الطقس الأرصاد أمطار