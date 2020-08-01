شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش : تصريحات وزير الدفاع التركي "أوهام استعمارية" والان نبدء بالتفاصيل

قال الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتية ، إن التصريح الإستفزازي لوزير الدفاع التركي سقوط جديد لدبلوماسية بلاده. وأضاف عبر حسابه الرسمي : منطق الباب العالي والدولة العليّة وفرماناتها مكانه الأرشيف التاريخي. فالعلاقات لا تدار بالتهديد والوعيد، ولا مكان للأوهام الاستعمارية في هذا الزمن، والأنسب أن تتوقف تركيا عن تدخلها في الشأن العربي.

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