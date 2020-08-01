الشؤون الإسلامية تعلن نجاح المرحلة الأولى من خطتها التوعوية بالحج

2020-08-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد نجاح المرحلة الأولى لخطتها بالحج والتي تم تنفيذها بمسجد نمرة بعرفة ومسجد المشعر الحرام بمزدلفة، وشملت العديد من البرامج التوعوية والإرشادية لضيوف الرحمن وبلغات عالمية، ضمن البروتوكولات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة.

وأكد أمين عام الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة الشيخ محسن الحارثي أن الوزارة أنهت المرحلة الأولى لخطتها التوعوية والتي بدأت بتكليف عدد من أصحاب الفضيلة الدعاة للتوجيه والإرشاد لإلقاء الدروس والمحاضرات خلال رحلة الحج والتواجد المستمر في مقر سكن الحجاج وتنقلاتهم، وذلك من منطلق التعاون بين القطاعات لتقديم خدمات متميزة لوفد الرحمن.

وأضاف كما تمّ خلال المرحلة الأولى تنفيذ برامج توعوية عبر منصات الوزارة الرقمية والقنوات الفضائية بمشاركة علماء ودعاة، إلى جانب نشر المحتوى الدعوي عبر الشاشات الالكترونية بمسجدي نمرة والمشعر الحرام وتفعيل خدمة الرد الآلي عبر الرقم المجاني 8002451000 وبعشر لغات عالمية.

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وبهذه المناسبة رفع الشيخ محسن الحارثي شكره للقيادة الرشيدة، على متابعتها الدؤوبة وحرصها الدائم لتقديم أفضل الخدمات وأجلّها، لراحة ضيوف الرحمن، وتسخير قطاعات الدولة كافة للعمل على إنجاح هذه الشعيرة الإسلامية الكبرى.

كما شكر وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ على توجيهاته المستمرة ودعمه غير المحدود؛ ما أدى إلى نجاح أعمال الوزارة بشكل عام والأمانة العامة للتوعية بشكل خاص في حج هذا العام الاستثنائي.

وبيَّن الشيخ محسن الحارثي أن الأمانة العامة للتوعية الإسلامية بالحج بدأت اليوم المرحلة الثانية من خطتها والتي ستستمر إلى نهاية الحج ببرامج ومحاضرات توعوية عبر المنصات الرقمية، سائلاً الله التوفيق والإعانة لخدمة ضيوف الرحمن وتحقيق رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة.

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