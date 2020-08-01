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مصادرة 500 كجم من المواد الغذائية المجهولة بأسواق المسفلة
متابعات الخليج 365 - واس
صادرت بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة “500 كجم ” من المواد الغذائية مجهولة المصدر، وذلك خلال الحملة التي قام بها مراقبو البلدية أمس على أماكن البيع العشوائي في النكاسة والكدوة وريع بخش بمشاركة الإدارة العامة للنظافة.
وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس ياسر بن صالح مكَّاوي، أنّ ذلك يأتي امتداداً لخطط المُتابعة الرقابية الشاملة التي تُنفذها البلدية على الأسواق العشوائية في المسفلة، بهدف مُتابعة سلامة المواد الغذائية المعروضة وطرق الحفظ والعرض.
وأشار المهندس مكَّاوي إلى قيام قسم الرقابة الصحية بالوقوف على أحد المطابخ ضمن نطاق البلدية، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات نظراً لتدني مستوى النظافة العامة، وتكدس الذبائح في المسلخ، وعدم التزام المنشأة بتوفير الشهادات الصحية للعمالة.
وفي نطاق آخر أشار “مكَّاوي” إلى إغلاق أحد المخابز المخالفة وإستدعاء مالكه لتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات، وذلك لعدم تطبيق الإشتراطات الصحية، واستخدام أكياس النايلون للتعبئة بدلاً من الأكياس الورقية، مشيراً إلى ضبط عاملين بالمخبز يعملون دون شهادات صحية، ولا يرتدون الزي الرسمي، إضافةً إلى سوء الاهتمام بالنظافة الشخصية.
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