شاهد.. أمطار جازان تغرق المنازل والسيارات أول أيام عيد الأضحى

2020-08-01

متابعات الخليج 365 - جازان

هطلت أمطار خير وبركة على منطقة جازان يوم أمس الجمعة أول أيام عيد الأضحى المبارك من متوسطة إلى غزيرة على معظم محافظات المنطقة سالت على إثرها عدد من الأودية.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، أن جميع دوريات السلامة بالإدارات والمراكز قامت بأعمالها الميدانية والشخوص ميدانياً منذ بداية التنبيهات الجوية المتقدمة الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها، وذلك للتأكد من وضع الأودية ورفع تقارير عن الحالة أولاً بأول وحتى نهاية الحالة المطرية.

وأشار الغامدي إلى ورود عدد من البلاغات نتيجة لهطول الأمطار ومنها تجمعات مياه الأمطار في مدينة جازان في عدد من المواقع تركزت كثافتها في بعض الميادين والشوارع وتم تمرير هذه الحالات للجهات المعنية والخدمية وتم التعامل معها في حينه.

وأضاف العقيد الغامدي أن بعض البلاغات تمثلت في دخول مياه الأمطار إلى مجموعة من المنازل في مدينة جازان (5) منازل، ومحافظة أحد المسارحة (29) منزلاً، وفي محافظة أبو عريش (2) منزلين، محافظة الدرب بلغ عدد (40) منزلاً، مضيفا أن هذه الحالات لم تستوجب إسكان أو إيواء أي من أسر هذه المنازل، وتم بمحافظة صامطة مباشرة (30) منزلاً دخلت إليها مياه الأمطار حيث تم إيواء عدد (8) أسر يبلغ عدد أفرادها (47) شخصاً وذلك ممن استوجب إيوائهم وفق الأضرار الناتجة عن دخول مياه الأمطار بمنازلهم وتم التعامل مع جميع هذه الحالات في حينه وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

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وأشار الغامدي إلى أن الفرق الميدانية قد انتقلت إلى حادث سقوط جزئي لسقف محل تجاري في محافظة أحد المسارحة دون أي خسائر بشرية ولله الحمد.

وأضاف أن الجهود الميدانية لفرق الدفاع المدني ساهمت في إنقاذ عدد من الحالات منها تغريز عدد (6) سيارات في كل من محافظات الطوال وصامطة، وضمد، كذلك تضرر عدد من المركبات من جراء دخولها في تجمعات مياه ناتجة عن هطول الأمطار وجريان السيول وكان عددها (18) مركبة في مدينة جازان عدد (14) سيارة، ومحافظة أحد المسارحة عدد(2) سيارتين، ومحافظة صامطة عدد (2) سيارتين.

وذكر الغامدي أن جميع هذه البلاغات والحالات تم مباشرتها ورصدها وتوثيقها واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى وقد بلغ عدد البلاغات الواردة لمركز القيادة والتوجيه أثناء الحالة المطرية قرابة (300) بلاغ تم التعامل معها مباشرة من قبل الفرق الميدانية وبالتنسيق مع الجهات المعنية في حينه.

وحذر العقيد الغامدي من الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول وعدم عبورها أثناء جريان السيول وعدم السباحة في المياه الراكدة تجنباً لأي مكروه لا سمح الله، وأهاب بالجميع بضرورة إتباع إرشادات السلامة، والاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.

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