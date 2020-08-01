شرح طريقة حجز موعد تسجيل رخصة قيادة للنساء في السعودية

تحتاج الكثير من النساء المواطنين في المملكة العربية السعودية من معرفة موعد التسجيل في رخصة قيادة لذلك وفرت السعودية إمكانية التسجيل من خلال موقع أبشر لتوفير الوقت، وتسهيل إمكانية التسجيل بشكل إلكتروني دون الذهاب إلى المؤسسات الحكومية.

شروط حجز موعد رخصة قيادة للنساء

يجب أن تكون المتقدمة عمرها لا يقل عن 18 عام. يجب عليها حضور التدريب العملي، والذي بدونه لن تستطيع الحصول على الرخصة. يجب النجاح في اختبار التدريبات العملية، وإذا فشلت وحصلت على نتيجة رسوب يتم إعادة التدريبات من جديد. يجب أن تكون المتقدمة سليمة، ولا يوجد بها أي أمراض تسبب خطورة أثناء القيادة. إحضار جميع المستندات والأوراق المطلوبة بالكامل.

حجز موعد رخصة قيادة للنساء