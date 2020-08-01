، الإمارات تعلن تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي ،

محمد بن مسعود - الدمام - ستوفر ربع حاجة الدولة من الكهرباء بطريقة آمنة وخالية من الانبعاثات

أعلن نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه على "تويتر" اليوم، عن نجاح دولة الإمارات في تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي؛ وذلك في محطات براكة للطاقة النووية بأبو ظبي.

وقال محمد بن راشد: «نجحت فِرَق العمل في تحميل حِزَم الوقود النووي، وإجراء اختبارات شاملة، وإتمام عملية التشغيل بنجاح. أبارك لأخي محمد بن زايد هذا الإنجاز».

وأضاف: «الهدف هو تشغيل أربع محطات للطاقة النووية ستوفر ربع حاجة الدولة من الكهرباء بطريقة آمنة وموثوقة وخالية من الانبعاثات، الإمارات شطرت الذرة، وتريد استكشاف المجرة، رسالة للعالم بأن العرب قادرون على استئناف مسيرتهم العلمية، ومنافسة بقية الأمم العظيمة، لا شيء مستحيل».الإمارات