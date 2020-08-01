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أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو عن انتهاء التجارب السريرية في مركز جمالي للقاح ضد فيروس كوفيد-19.
جاء ذلك وفق خبر عاجل نشره اليوم موقع "روسيا اليوم" دون أن يتطرق إلى مزيد من التفاصيل .
ومن جهة أخرى شهدت روسيا استقرارًا في معدل الإصابة بفيروس كورونا على أساس يومي، مع تسجيل 5462 حالة اليوم السبت مقابل 5482 أمس الجمعة، فيما تراجع عدد الوفيات الجديدة من 161 أمس إلى 95 اليوم.روسيا فيروس كورونا الجديد
وزير الصحة الروسي يعلن انتهاء التجارب السريرية للقاح ضد كوروناصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-01
أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو عن انتهاء التجارب السريرية في مركز جمالي للقاح ضد فيروس كوفيد-19.
جاء ذلك وفق خبر عاجل نشره اليوم موقع "روسيا اليوم" دون أن يتطرق إلى مزيد من التفاصيل .
ومن جهة أخرى شهدت روسيا استقرارًا في معدل الإصابة بفيروس كورونا على أساس يومي، مع تسجيل 5462 حالة اليوم السبت مقابل 5482 أمس الجمعة، فيما تراجع عدد الوفيات الجديدة من 161 أمس إلى 95 اليوم.
01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441
10:50 AM
البلاد شهدت استقرارًا في معدل الإصابة مع تسجيل 5462 حالة جديدة
أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو عن انتهاء التجارب السريرية في مركز جمالي للقاح ضد فيروس كوفيد-19.
جاء ذلك وفق خبر عاجل نشره اليوم موقع "روسيا اليوم" دون أن يتطرق إلى مزيد من التفاصيل .
ومن جهة أخرى شهدت روسيا استقرارًا في معدل الإصابة بفيروس كورونا على أساس يومي، مع تسجيل 5462 حالة اليوم السبت مقابل 5482 أمس الجمعة، فيما تراجع عدد الوفيات الجديدة من 161 أمس إلى 95 اليوم.
، وزير الصحة الروسي يعلن انتهاء التجارب السريرية للقاح ضد كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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