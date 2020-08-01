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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن حالة الطقس المتوقعة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مساء اليوم، بمشيئة الله تعالى.
وأشارت الهيئة إلى فرصة هطول أمطار رعدية على العاصمة المقدسة ومشاعر منى ومزدلفة وعرفات، يصحبها نشاط رياح جنوبية غربية إلى جنوبية، تتراوح سرعتها ما بين 15 إلى 40كلم/ساعة قد تصل إلى 50كلم/ ساعة بسبب التيارات الهابطة المصاحبة للسحب الرعدية.
وأوضحت أن درجة الحرارة العظمى والصغرى من 38 إلى 28 درجة مئوية، وتتراوح معدلات الرطوبة بين 40 إلى 75%، مع فرصة لهطول أمطار رعدية على أرجاء العاصمة المقدسة؛ مبينة أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الحادية عشرة ليلًا.حالة الطقس الأرصاد
حرارة 38 ورياح 50 كلم وأمطار.. "المشاعر المقدسة اليوم" بتوقيع "الأرصاد"وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-08-01
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن حالة الطقس المتوقعة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مساء اليوم، بمشيئة الله تعالى.
وأشارت الهيئة إلى فرصة هطول أمطار رعدية على العاصمة المقدسة ومشاعر منى ومزدلفة وعرفات، يصحبها نشاط رياح جنوبية غربية إلى جنوبية، تتراوح سرعتها ما بين 15 إلى 40كلم/ساعة قد تصل إلى 50كلم/ ساعة بسبب التيارات الهابطة المصاحبة للسحب الرعدية.
وأوضحت أن درجة الحرارة العظمى والصغرى من 38 إلى 28 درجة مئوية، وتتراوح معدلات الرطوبة بين 40 إلى 75%، مع فرصة لهطول أمطار رعدية على أرجاء العاصمة المقدسة؛ مبينة أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الحادية عشرة ليلًا.
01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441
11:01 AM
حالة تستمر حتى الحادية عشرة ليلًا تتراوح فيها معدلات الرطوبة بين 40 إلى 75%
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن حالة الطقس المتوقعة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مساء اليوم، بمشيئة الله تعالى.
وأشارت الهيئة إلى فرصة هطول أمطار رعدية على العاصمة المقدسة ومشاعر منى ومزدلفة وعرفات، يصحبها نشاط رياح جنوبية غربية إلى جنوبية، تتراوح سرعتها ما بين 15 إلى 40كلم/ساعة قد تصل إلى 50كلم/ ساعة بسبب التيارات الهابطة المصاحبة للسحب الرعدية.
وأوضحت أن درجة الحرارة العظمى والصغرى من 38 إلى 28 درجة مئوية، وتتراوح معدلات الرطوبة بين 40 إلى 75%، مع فرصة لهطول أمطار رعدية على أرجاء العاصمة المقدسة؛ مبينة أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الحادية عشرة ليلًا.
، حرارة 38 ورياح 50 كلم وأمطار.. "المشاعر المقدسة اليوم" بتوقيع "الأرصاد" ،
المصدر : الخليج 365
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