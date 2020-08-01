، بمساندة أمنية.. دهم مطبخ عشوائي وحظيرة ومصادرة 96 رأس غنم بمكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - فيما جرى إتلاف 4 ذبائح ذبحت بطريقة غير صحية وحجز مركبة لأحد المخالفين

ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة ومساندة الدوريات الأمنية، مطبخاً عشوائياً مخالفاً وحظيرة أغنام بإحدى المزارع ضمن نطاق البلدية.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس أكرم بن علي الحربي، أن مراقبي البلدية وأثناء جولاتهم التفتيشية أمس تمكنوا من ملاحظة الموقع ومداهمته، مشيراً إلى مصادرة 96 رأساً من الأغنام وتسليمها لمندوب إدارة وحدات الذبح بالأمانة لحجزها، وإتلاف 4 ذبائح تم ذبحها بطريقة غير صحية، إضافةً إلى حجز مركبة تعود لأحد المخالفين، مؤكداً تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين وتحرير محضر بذلك.

وفي السياق ذاته، أشار المهندس أكرم الحربي، إلى أن بلدية الشوقية الفرعية أصدرت مؤخراً (9) تصاريح مؤقتة للذبح في المطابخ الأهلية ضمن نطاق البلدية بعد إستيفاء كافة الاشتراطات الصحية اللازمة وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأكّد أن الفرق الرقابية بالبلدية تكثف نشاطها الرقابي، وتعمل خلال هذه الأيام على مدار الساعة لرصد المخالفات الصحية والبيئية وإزالتها أولاً بأول.

أمانة العاصمة المقدسة