شكرا لمتابعة خبر عن شيخ الأزهر يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح عمليته الجراحية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

هنأ شيخ الأزهر الشريف، أحمد الطيب، خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة خروجه سالمًا بعد نجاح العملية الجراحية، داعيًا الله أن يُلبسه ثياب الصحة وتمام العافية.

كما هنأ خادم الحرمين، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، خادم الحرمين الشريفين بمناسبة بنجاح تنظيم الحج هذا العام، وحرص المملكة على إقامة الفريضة، وتنظيم شعائر الحج بما يناسب الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا.