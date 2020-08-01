شكرا لمتابعة خبر عن أنباء عن مغادرة تركي آل الشيخ لأمريكا لإجراء فحوصات طبية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):ذكرت مصادر أن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه غادر إلي الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء فحوصات طبية.
وكان آل الشيخ أجرى في يناير الماضي أجرى عملية جراحية في أمريكا.
كانت هذه تفاصيل خبر أنباء عن مغادرة تركي آل الشيخ لأمريكا لإجراء فحوصات طبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.