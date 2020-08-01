أنباء عن مغادرة تركي آل الشيخ لأمريكا لإجراء فحوصات طبية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): ذكرت مصادر أن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه غادر إلي الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء فحوصات طبية. ذكرت مصادر أن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه غادر إلي الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء فحوصات طبية. وكان آل الشيخ أجرى في يناير الماضي أجرى عملية جراحية في أمريكا.

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