شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. خطة وصول الحجاج لرمي الجمرات الثلاث في منى خلال أيام التشريق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - منى (صدى): أوضح العميد عبدالرحمن القحطاني، مدير منشأة الجمرات، خطة وصول الحجاج لرمي الجمرات الثلاث في منى خلال أيام التشريق. أوضح العميد عبدالرحمن القحطاني، مدير منشأة الجمرات، خطة وصول الحجاج لرمي الجمرات الثلاث في منى خلال أيام التشريق. وذكر، خلال حديثه لقناة العربية، أن حركة الحجاج ستكون من العمارات السكنية في منى عن طريق الدور الثالث، أما رمي الجمرات في الدور الثالث، والعودة لمقر السكن أو النزول عن طريق برج السلالم رقم 4 إلى الدور الأراضي لرمي الجمرات، ثم العودة إلى برج رقم 5 صعوداً إلى الدور الثاني ثم الدور الثالث، والعودة إلى مقر الإسكان في منى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. خطة وصول الحجاج لرمي الجمرات الثلاث في منى خلال أيام التشريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.