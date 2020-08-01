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شكرا لمتابعة خبر عن «الحصيني» يتوقع أمطار ورياح على عدة مناطق (صور) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، اليوم السبت، هطول أمطار ووجود رياح نشطة مثير للأتربة على عدة مناطق.
وقال عبدالعزيز الحصيني، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " متوقع اليوم السبت 1441/12/11هـ وليلة الأحد - بإذن الله - أمطار من خفيفة لغزيرة على أجزاء من مكة والمدينة والباحة وعسير وجازان ونجران وتبوك والمدينة".
وأضاف "الحصيني" أن الحالة تشمل: " و أقصى جنوب غرب منطقة الرياض/ واليمن وسلطنة عمان"؛ متابعًا: " ورياح من متوسطةلشبه قوية على أجزاء من مناطق مكة والمدينة والشمالية والجوف وجنوب تبوك " .
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