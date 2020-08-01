بالفيديو.. مشهد إنساني لمواطن في حائل يسقي طائر من سيارته

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الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى): رصد مقطع فيديو متداول رجل في حائل وهو يقوم بسقاية طائر كان يعاني من العطش من شدة الحر. رصد مقطع فيديو متداول رجل في حائل وهو يقوم بسقاية طائر كان يعاني من العطش من شدة الحر. ووثق المواطن لحظة سقاية الطائر، حيث لجأ إلى بخاخات الماء التى تستخدم في تنظيف الزجاج الأمامي للسيارة في توفير المياه للطائر. وظل المواطن للحظات يقوم برش المياه من أجل الطائر الذى كان يشرب وفي نفس الوقت يلتفت لزجاج السيارة.

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