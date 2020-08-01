شكرا لمتابعة خبر عن فيديو مذهل لسيول الباحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):

كشف مقطع فيديو، اليوم السبت، عن مشاهد مذهلة تكشف عن السيول التي اجتاحت منطقة الباحة.

وأظهر الفيديو، جريان السيول بقوة راسمة لوحة طبيعية من الشلالات التي تجري وسط المرتفعات المكسوة بالألوان الخضراء.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد أصدرت تنبيهًا متقدمًا لمناطق "جازان - عسير - الباحة - مكة المكرمة - المدينة المنورة"، بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية.