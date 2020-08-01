فيديو.. عائلة تتفاجأ بـ “أسد” في حوش المنزل وهي تذبح الأضحية.. وهذا ما فعلوه معه

︎

.



فوجئت أسرة صباح اليوم الجمعة أثناء الاستعداد لذبح الأضحية بحيوان مفترس “أسد” يقفز فوق سور البيت من ناحية جيرانهم، ويستقر هناك لفترة وهو ينظر ويراقب الأضحية.

روى ذلك الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي هيثم خالد بأنه فوجئ بأهل بيته يصرخون بكلمة واحدة “أسد.. أسد”، وظن أنهم رأوا قطاً كبير الحجم أو ما شابه، لكنه فوجئ أنه بالفعل أسد، وكان واقفاً على السور بين بيته وبيت الجيران ويراقب الأضحية.

وأوضح أن أفراد الأسرة ظلوا يتابعون الأسد وهو مستقر فوق السور، ثم لجأوا للدفاع المدني ووصفوا الموقف، فوجههم بالاتصال على الشرطة، ففعلوا، وسألهم الشرطي أنتم في البر؟ أو بجوار حديقة الحيوان؟ وحدث كل ذلك والأسد موجود مكانه.

وأضاف أنه عقب ذلك طلب منهم الشرطي الاتصال على “البلدية” ففعلوا وسألهم المختص هل الأسد هادئ أم هائج؟ وأخيراً رفعت الشرطة بلاغاً وتم معالجة الموضوع، وانتهى بسلام.



