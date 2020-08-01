وفاة وإصابة ٦ أشخاص بحادث مروع في جدة

أدى تصادم سيارتين على طريق الساحل إلى حالتي وفاة وإصابة 4 أشخاص إصابات متفاوتة بين حرجة ومتوسطة، وفق هيئة الهلال الأحمر السعودي.

وكشف المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة، عبدالله أحمد أبوزيد، عن أنَّ غرفة العمليات تلقت بلاغًا صباح اليوم السبت بوجود حادث تصادم سيارتين على طريق الساحل شرق كبري عمق.

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وأضاف أبوزيد، أنّه على الفور توجّهت أربع فرق إسعافية والقائد الميداني سلطان الثقفي لموقع البلاغ، وتمَّ تسجيل 6 إصابات منها حالتا وفاة وحالتا إصابة حرجة، وإصابتان ما بين متوسطة وطفيفة، وتمَّ تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة للمصابين ونقلت جميع الحالات إلى أقرب منشأة صحية.

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