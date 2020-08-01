ملك البحرين وولي العهد الكويتي يهنئان الأمير محمد بن سلمان بالعيد وشفاء خادم الحرمين

تلقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا، من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح نائب الأمير ولي العهد في دولة الكويت، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومغادرته المستشفى.

وعبر ولي العهد عن شكره وتقديره لنائب الأمير ولي العهد في دولة الكويت على ما أبداه من مشاعر أخوية، وبادله التهاني بعيد الأضحى المبارك.

كما تلقى الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفيًا، من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومغادرته المستشفى.

وعبر ولي العهد عن شكره وتقديره لملك البحرين على مشاعره الأخوية، كما بادله التهاني بعيد الأضحى المبارك.

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