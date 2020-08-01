السعودية اليوم / أمطار غزيرة على عموم محافظات منطقة جازان



جيزان 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واس

هطلت أمس أمطارٌ غزيرة شملت عموم محافظات ومراكز منطقة جازان، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

10:39ت م

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