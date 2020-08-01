السعودية اليوم / مصرع سبعة أشخاص إثر تصادم طائرتين خفيفتين في ألاسكا



لوس أنجليس 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واس

لقي سبعة أشخاص مصرعهم، أمس، إثر حادث تصادم بين طائرتين خفيفتين فوق شبه جزيرة كيناي في ولاية ألاسكا الأمريكية.

وأوضحت وزارة السلامة العامة في ألاسكا في بيان لها، أن إحدى الطائرتين كان بها راكب واحد والطائرة الأخرى كان على متنها ستة أشخاص، حيث لقوا مصرعهم في الحال جراء التصادم، فيما لقي شخص مصرعه أثناء نقله إلى المستشفى، مبينة أن من بين الضحايا النائب في الولاية جاري كنوب.

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10:18ت م

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