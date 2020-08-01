السعودية اليوم / 31 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية



سيئول 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واس

سجّلت كوريا الجنوبية اليوم 31 إصابة جديدة بفيروس

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز الكوري للحد من الأمراض والسيطرة عليها القول إن حالات الإصابة الجديدة، من بينها 23 حالة إصابة قادمة من الخارج، ليبلغ بذلك إجمالي حالات الإصابة 14 ألفًا و 336 حالة.

// انتهى //

10:04ت م

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سيئول 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واسسجّلت كوريا الجنوبية اليوم 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز الكوري للحد من الأمراض والسيطرة عليها القول إن حالات الإصابة الجديدة، من بينها 23 حالة إصابة قادمة من الخارج، ليبلغ بذلك إجمالي حالات الإصابة 14 ألفًا و 336 حالة.// انتهى //10:04ت م0023

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