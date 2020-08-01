السعودية اليوم / الهند تسجل 57118 إصابة جديدة بكورونا



نيودلهي 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واس

سجلت الهند اليوم، 57 ألفًا و118 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الهندية أنها سجلت 764 حالة وفاة جديدة، ليبلغ بذلك إجمالي الوفيات 36 ألفًا و511 حالة.

// انتهى //

09:55ت م

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نيودلهي 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واسسجلت الهند اليوم، 57 ألفًا و118 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و697 ألفًا و54 حالة.وأوضحت وزارة الصحة الهندية أنها سجلت 764 حالة وفاة جديدة، ليبلغ بذلك إجمالي الوفيات 36 ألفًا و511 حالة.// انتهى //09:55ت م0021

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