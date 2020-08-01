حج / من الدول الاسلامية "غامبيا "



منى 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واس

غامبيا بلد صغير يقع في منطقة السافانا غرب أفريقيا تحده السنغال من ‌جميع الجهات باستثناء الساحل الغربي الذي يطل على المحيط الأطلنطي .

ويشق نهر غامبيا الذي نسبت إليه البلاد من الشرق إلى الغرب ويعد نهر غامبيا أهم المعالم الطبيعية في البلاد ومورد أساسي للري وصيد الأسماك إلى جانب أهميته في مجال النقل .‌

وتنتشر المستنقعات في المنطقة الساحلية وعلى ضفاف النهر الذي تكسو الغابات الاستوائية ضفاف مجراه الأسفل ‌أما المناطق الأخرى فهي مغطاة بالأشجار والأعشاب .

ويسود البلاد مناخ شبه مداري ينقسم إلى فصلين متباينين أحدهما جاف والآخر ممطر .

وتبلغ المساحة الإجمالية لجمهورية غامبيا 10000 كيلو متر مربع وعاصمتها بانجول ومدنها الرئيسة هي سركونده، وبريكاما واللغة الرسمية الانجليزية والعملة الوطنية دالاسي .

ويبلغ عدد سكان جمهورية غامبيا نحو 8 ر 1 مليون ‌نسمة ويعتمد اقتصادها في الغالب على زراعة وتصدير الفول السوداني سواء كحبوب أو زيت أوعلف للماشية وتعد الحراجة وصيد الأسماك من أهم القطاعات الفرعية التي توفر فرص العمل لغالبية السكان .‌

كما يوجد نشاط صغير الحجم في مجال الصناعات التحويلية يتمثل في تجهيز الفول السوداني والأسماك والجلود إلى جانب نشاطات أخرى مثل السياحة واستخراج الزيت وقد شهدت الأعوام الأخيرة إقامة استثمارات في مجال تربية الربيان والدواجن،, ومن بين السلع المصنعة الأخرى التي تسهم في النشاط الاقتصادي الأحذية والأسمنت والأجر والمنتجات المعدنية والصابون والمنتجات البلاستيكية .

وتصدر غامبيا الفول السوداني ومنتجاته والأسماك وخيوط القطن والنخيل ولب النخيل بينما تستورد المواد الغذائية والسلع المصنعة والمواد الخام والمكائن .

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