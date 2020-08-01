السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 955 إصابة جديدة بفيروس كورونا



برلين 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واس

سجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية 955 إصابة جديدة بفيروس

وذكر معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض أنه بذلك يصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في ألمانيا إلى 209 آلاف و653 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات حتى اليوم 9148 حالة.

وأوضح المعهد أن عدد حالات التعافي وصلت إلى 192 ألفا و700 حالة.

// انتهى //

09:30ت م

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برلين 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واسسجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية 955 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وذكر معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض أنه بذلك يصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في ألمانيا إلى 209 آلاف و653 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات حتى اليوم 9148 حالة.وأوضح المعهد أن عدد حالات التعافي وصلت إلى 192 ألفا و700 حالة.// انتهى //09:30ت م0018

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