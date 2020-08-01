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ارتفعت أسعار النفط يوم أمس الجمعة، لتحقق مكاسب شهرية مدعومة بأنباء عن أن تخفيضات إنتاج النفط الأمريكي في مايو، كانت الأكبر على الإطلاق.
وجرت تسوية خام برنت بزيادة 37 سنتًا؛ أي ما يعادل 0.9%، إلى 43.31 دولارًا للبرميل.
ووفق "رويترز"، صعد الخام الأمريكي 35 سنتًا، أو 0.9%، إلى 40.27 دولارًا، بعد نزوله 3.3% في الجلسة السابقة، ليرتفع أيضًا عن مستويات متدنية لم يشهدها منذ العاشر من يوليو.
وسجل خام برنت صعودًا للشهر الرابع على التوالي وسجل الخام الأمريكي ارتفاعًا لشهر ثالث؛ إذ زاد كلاهما من قاعين في أبريل عندما كانت غالبية مناطق العالم في حالة إغلاق بسبب جائحة فيروس كورونا.
وبحسب تقرير شهري أصدرته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الجمعة، هوى إنتاج النفط الخام الأمريكي في مايو؛ إذ نزل بمقدار قياسي بلغ مليوني برميل يوميًّا إلى عشرة ملايين برميل يوميًّا.النفط أسعار النفط
01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441 09:25 AM
خام الوسيط الأمريكي صعَد بنسبة 0.9% إلى 40.27 دولارًا
ارتفعت أسعار النفط يوم أمس الجمعة، لتحقق مكاسب شهرية مدعومة بأنباء عن أن تخفيضات إنتاج النفط الأمريكي في مايو، كانت الأكبر على الإطلاق.
وجرت تسوية خام برنت بزيادة 37 سنتًا؛ أي ما يعادل 0.9%، إلى 43.31 دولارًا للبرميل.
ووفق "رويترز"، صعد الخام الأمريكي 35 سنتًا، أو 0.9%، إلى 40.27 دولارًا، بعد نزوله 3.3% في الجلسة السابقة، ليرتفع أيضًا عن مستويات متدنية لم يشهدها منذ العاشر من يوليو.
وسجل خام برنت صعودًا للشهر الرابع على التوالي وسجل الخام الأمريكي ارتفاعًا لشهر ثالث؛ إذ زاد كلاهما من قاعين في أبريل عندما كانت غالبية مناطق العالم في حالة إغلاق بسبب جائحة فيروس كورونا.
وبحسب تقرير شهري أصدرته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الجمعة، هوى إنتاج النفط الخام الأمريكي في مايو؛ إذ نزل بمقدار قياسي بلغ مليوني برميل يوميًّا إلى عشرة ملايين برميل يوميًّا.
، النفط يسجل مكاسب شهرية وبرنت فوق الـ43 دولارًا للبرميل ،
المصدر : الخليج 365
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