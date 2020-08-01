، شاهد أسبوع حافل بالمدينة.. أمين يتفقد ومسالخ وأغذية تُضبط ومركز خدمات فريد ،

محمد بن مسعود - الدمام - مشروعات تصب في مصلحة المواطن والمقيم.. مصادرات ورصد مخالفين وجولات

تَفَقّد أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهشي، خلال الأسبوع الحالي، مشروع تنفيذ أول مركز خدمات يقع على طريق المدينة المنورة ينبع السريع؛ وذلك بتوجيه أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، والذي تنفذه إحدى الشركات الوطنية المؤهلة من قِبَل وزارة الشؤون البلدية والقروية، كما قام بجولة ميدانية على سوق الأنعام والمسالخ لمتابعة الخطة التشغيلية لأعمال الرقابة الميدانية، والتأكد من جاهزيتها خلال عيد الأضحى المبارك.

مشروع مركز الخدمات

ويحتوي مشروع تنفيذ أول مركز خدمات يقع على طريق المدينة المنورة ينبع السريع، على خدمات متكاملة تشمل "محطة وقود وديزل، ومسجد، ومركز تموينات، ومطعمين لشركات كبرى، و10 محلات تجارية، و3 أكشاك لبيع المشروبات الساخنة والباردة، وصراف آلي، وورشتين لصيانة السيارات والشاحنات، بالإضافة إلى سكن للعمال، ودورات مياه للرجال وأخرى للنساء)؛ وذلك على مساحة 20 ألف م2، وتنفذه إحدى الشركات الوطنية المؤهلة".

سوق الأنعام والمسالخ

وبدأت أمانة المدينة المنورة بتنفيذ خططها التشغيلية التي شملت التنسيق مع الجهات الأمنية للحد من الذبح العشوائي، وتنظيم أعمال الرقابة الميدانية على المسالخ والمناطق المحيطة بها، كما شملت الخطط التشغيلية زيادة أعداد الكوادر العاملة مثل "الأطباء، والجزارين، والعمال، والموظفين" إذ وصل إجمالي عدد الكوادر البشرية إلى 846 شخصًا سيعملون خلال أيام العيد عيد الأضحى المبارك.

واعتمدت الأمانة ضمن خطتها التشغيلية لموسم العيد، 7 مسالخ، واستحدثت أربع نقاط ذبح مؤقتة في أحياء الرانوناء والعزيزية، إضافة إلى نقطتين في الدويخلة. وتشمل الإجراءاتُ الكشفَ البيطري قبل وبعد الذبح، ووجود جزارين مؤهلين، وضمان آلية الذبح حسب الشريعة الإسلامية في بيئة نظيفة وآمنة، مع التخلص الآمن من مخلفات الذبح؛ وذلك حفاظًا على صحة وسلامة اللحوم، والتأكد من وصولها للمستفيد بطريقة صحيحة وآمنة، كما خصصت عدة فِرَق ميدانية لمتابعة سير العمل في تلك المسالخ ونقاط الذبح والمناطق المحيطة، وتكثيف أعمال فِرَق النظافة والتنفيذ المستمر لعمليات التعقيم والتطهير والإصحاح البيئي.

وأزالت الأمانة 76 مسلخًا عشوائيًّا يفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية، نفذتها عمالة مخالفة مع قرب دخول عيد الأضحى المبارك، واستقبلت أكثر من 13 ألفًا من الأضاحي بالمسالخ ونقاط الذبح المؤقتة والمطابخ المرخصة في ‫المدينة المنورة خلال أول أيام العيد تحت إشراف وكشف بيطري.

متابعة وإلزام

وألزمت أمانة المدينة المنورة أحد مقاولي مشاريع السفلتة بمنطقة العزيزية، بكشط وإعادة تنفيذ أعمال السفلتة للطريق، الذي نفذه مؤخرًا، وتحميله التكاليف المالية لأعمال إعادة السفلتة بعد ظهور ملاحظات فنية بالطريق أكدتها اختبارات الجودة. وكشفت الأمانة أنها ألزمت المقاول بكشط أجزاء من طريق الربيع الأنصاري بمنطقة العزيزية الذي يبلغ طوله 1350 مترًا، ويتراوح عرض الكشط ما بين " 8- 14 مترًا"، وإعادة تنفيذ أعمال السفلتة وفق المواصفات الفنية المعتمدة.

وأكدت أمانة المنطقة أن هذه الخطوة جاءت انطلاقًا من حرصها على تطبيق أسس الجودة الفنية في تنفيذ المشاريع الخدمية، وأهمية تحقيق الجودة المطلوبة في جميع المشاريع المنفذة.

فِرَق ميدانية تضبط وتصادر

نفّذت الفِرَق الرقابية في ‫أمانة المدينة وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، جولات ميدانية في سوق الأنعام للتأكد من سلامة المواشي المعروضة للبيع، وجرى توعية الملاك بأهمية وضع مظلات لحماية الأنعام من أشعة الشمس وذلك ضمن برنامج الرفق بالحيوان، كما ضبطت الفِرَق الميدانية الأخرى في أمانة المدينة 29 وافدًا مخالفًا يمتهنون البيع الجائل بالسوق المركزي للخضار والفاكهة والأسماك، كما أتلفت الفِرَق الميدانية 2217 كيلوجرامًا من الخضار والفاكهة والأسماك، ومصادرة 47 عربة نقل مخالفة، وتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين.

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عيد الأضحى المبارك المدينة المنورة