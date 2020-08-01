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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم، تضمنت أتربة مثارة وأمطارًا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.
وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات: (العيص، والمهد، وبدر، وخيبر، ووادي الفرع) تستمر حتى الساعة التاسعة من مساء هذا اليوم.حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة
المدينة المنورة.. أتربة مثارة وأمطار رعدية تستمر حتى 9 مساءوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-08-01
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم، تضمنت أتربة مثارة وأمطارًا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.
وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات: (العيص، والمهد، وبدر، وخيبر، ووادي الفرع) تستمر حتى الساعة التاسعة من مساء هذا اليوم.
01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441
08:57 AM
الأرصاد: تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في الرؤية
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم، تضمنت أتربة مثارة وأمطارًا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.
وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات: (العيص، والمهد، وبدر، وخيبر، ووادي الفرع) تستمر حتى الساعة التاسعة من مساء هذا اليوم.
، المدينة المنورة.. أتربة مثارة وأمطار رعدية تستمر حتى 9 مساء ،
المصدر : الخليج 365
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