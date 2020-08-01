- 1/3
- 2/3
- 3/3
توقّعَ الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني هطول أمطار غزيرة على عدة مواقع في المملكة.
وقال عبر حسابه في تويتر: "متوقع اليوم السبت 1441/12/11هـ وليلة الأحد - بإذن الله - أمطار من خفيفة لغزيرة على أجزاء من مكة والمدينة والباحة وعسير وجازان ونجران وتبوك والمدينة وأقصى جنوب غرب منطقة الرياض واليمن وسلطنة عمان.
وأضاف: رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من مناطق مكة والمدينة والشمالية والجوف وجنوب تبوك.حالة الطقس الأرصاد أمطار
هطولات ورياح قوية.. أجواء ثاني أيام العيد بتوقيع "الحصيني": هنا الأمطارصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-01
توقّعَ الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني هطول أمطار غزيرة على عدة مواقع في المملكة.
وقال عبر حسابه في تويتر: "متوقع اليوم السبت 1441/12/11هـ وليلة الأحد - بإذن الله - أمطار من خفيفة لغزيرة على أجزاء من مكة والمدينة والباحة وعسير وجازان ونجران وتبوك والمدينة وأقصى جنوب غرب منطقة الرياض واليمن وسلطنة عمان.
وأضاف: رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من مناطق مكة والمدينة والشمالية والجوف وجنوب تبوك.
01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441
08:55 AM
قال: الرياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من منطقتي مكة والمدينة وغيرهما
توقّعَ الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني هطول أمطار غزيرة على عدة مواقع في المملكة.
وقال عبر حسابه في تويتر: "متوقع اليوم السبت 1441/12/11هـ وليلة الأحد - بإذن الله - أمطار من خفيفة لغزيرة على أجزاء من مكة والمدينة والباحة وعسير وجازان ونجران وتبوك والمدينة وأقصى جنوب غرب منطقة الرياض واليمن وسلطنة عمان.
وأضاف: رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من مناطق مكة والمدينة والشمالية والجوف وجنوب تبوك.
، هطولات ورياح قوية.. أجواء ثاني أيام العيد بتوقيع "الحصيني": هنا الأمطار ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر هطولات ورياح قوية.. أجواء ثاني أيام العيد بتوقيع "الحصيني": هنا الأمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.