السعودية | ماذا تعرف عن خطورة الذبح العشوائي للأضاحي؟.. الخبراء يجيبون

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 8:41 صباحًا, 1 أغسطس 2020 م
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كشف رئيس لجنة متابعة المطابخ والأحواش العشوائية الدكتور قاسم الهزوم، عن أن الذبح العشوائي له نتائجه السلبية على الأفراد والمجتمع بصفة عامة لكون من يقومون بهذه العملية عمالة غير مختصة، إضافةً إلى غياب الفحص البيطري للأنعام قبل الذبح وبعده، ما يعرض المستهلك لخطر الإصابة بالأمراض. وأوضح أن الذبح العشوائي يُعرض الذبائح للفساد السريع بسبب التعرض للملوثات الخارجية ما يسبب تكاثر البكتيريا والجراثيم المسببة للأمراض المختلفة في اللحوم، وكذلك عدم ضمان نظافة الأدوات المستخدمة وتعقيمها في الذبح يكون سبباً في تلوث اللحوم، وأيضاً عدم التخلص السليم من مُخلّفات الذبائح يؤدي إلى تلوث البيئة وتشويهها بصريّاً. وأكد الهزوم، على أن لجنة متابعة المطابخ والأحواش العشوائية، أعدت خططاً دائمة لضبط مخالفات الذبح العشوائية وإزالة المواقع التي يتم ضبطها، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مشيراً إلى أن جهود الأمانة في هذا الجانب تأتي لتؤكد على أهمية تقيد المواطن والمقيم بالذبح في المسالخ المعتمدة وما تقدمه من خدمات بكوادر متخصصة ومؤهلة وبيئة صحية مهيأة لذبح الأنعام، إضافة إلى التشديد على مخاطر الذبح العشوائي خارج مسالخ الأمانة وما يترتب على ذلك من غياب الكشف الصحي البيطري على الذبائح قبل الذبح وبعده، وعدم توفر الاشتراطات الصحية للموقع والجزارين المتجولين وما تسببه مُخلّفات الذبائح من أضرار بالبيئة.
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