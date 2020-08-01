، هطولات ورياح قوية.. أجواء ثاني أيام العيد بتوقيع "الحصيني": هنا الأمطار ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: الرياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من منطقتي مكة والمدينة وغيرهما

توقّعَ الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني هطول أمطار غزيرة على عدة مواقع في المملكة.

وقال عبر حسابه في تويتر: "متوقع اليوم السبت 1441/12/11هـ وليلة الأحد - بإذن الله - أمطار من خفيفة لغزيرة على أجزاء من مكة والمدينة والباحة وعسير وجازان ونجران وتبوك والمدينة وأقصى جنوب غرب منطقة الرياض واليمن وسلطنة عمان.

وأضاف: رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من مناطق مكة والمدينة والشمالية والجوف وجنوب تبوك.حالة الطقس الأرصاد أمطار