، عدو البشرية.. إصابات كورونا تتجاوز 17.46 مليون وضحاياه قرابة الـ 675 ألفًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - الولايات المتحدة تصدرت القائمة مسجلة 152429 وفاة والبرازيل في المركز الثاني

أشار إحصاء لوكالة "رويترز" إلى أن أكثر من 17.46 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، وأن 674935 شخصًا توفوا جراء الفيروس.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أول حالات في الصين في ديسمبر الماضي.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 152429 وفاة وأربعة ملايين و510793 إصابة.

ووفق روسيا اليوم جاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 91263 وفاة ومليونين و610102 إصابة.

وحلت الهند في المركز الثالث مسجلة 35747 وفاة ومليون و638870 إصابة، تلتها روسيا في المركز الرابع مسجلة 13963 وفاة و839981 إصابة.فيروس كورونا الجديد