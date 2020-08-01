السبت.. «المملكة» تُشارك في الاحتفال باليوم العالمي للمنديل الكشفي

تُشارك جمعية الكشافة العربية السعودية، غدٍ السبت كشافة العالم، الاحتفال باليوم العالمي للمنديل الكشفي، الذي يصادف الأول من شهر أغسطس من كل عام، حيث يرتدي جميع الكشافين حول العالم الحاليين والقدماء المنديل الرسمي لجمعياتهم الوطنية.

وأوضح نائب رئيس الجمعية البروفيسور عبدالله بن سليمان الفهد، أن تلك المناسبة فرصة لإظهار الحركة الكشفية الراسخة والمنتشرة، لتحقيق ما نتعارف عليه بالكشفية بـ"كشاف يوم.. كشاف دوم"، والعمل على إيصال صورة أوسع لتلك الحركة التي بدأت عام 1907م، لافتاً إلى أنها فرصة لكشافي المملكة في تفعيل مجالات المشروع الكشفي العالمي رسل السلام، الذي أنطلق من المملكة ويحظى بدعم منها، حيث تعمل مختلف قطاعات الجمعية على تحقيق أهداف ورؤية ورسالة المشروع الذي وصلت ساعات العمل فيه منذ انطلاقته عام 2011 إلى أكثر من مليار وثمانمائة مليون ساعة عمل في مختلف دول العالم.

يُشار إلى أن فكرة اليوم العالمي للمنديل الكشفي تعود إلى دعوة من كشافة النمسا بمناسبة المئوية الكشفية العالمية عام 2007م، لتشجيع فكرة العمل الكشفي في مختلف المجتمعات، فيما تعود فكرة المنديل إلى تاريخ بداية الحركة، حيث اختار مؤسسها اللورد بادن باول المنديل المثلث كرمز للكشافين حول أعناقهم، ليستفيدوا منه في مختلف أعمالهم ومنها الإسعافات الأولية.