

برلين 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واس

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا يوم الجمعة ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس

وأشارت البيانات أيضا إلى ارتفاع عدد حالات الوفاة سبع حالات لتسجل 9148 حالة.

// انتهى //

07:36ت م

0013



برلين 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واسأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا يوم الجمعة ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا 955 حالة لتصبح 209653 حالة.وأشارت البيانات أيضا إلى ارتفاع عدد حالات الوفاة سبع حالات لتسجل 9148 حالة.// انتهى //07:36ت م0013

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 955 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.