سياسي / اهتمامات الصحف الليبية



طرابلس 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واس

اهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم بأداء معظم الليبيين في الشرق والغرب و الجنوب صلاة عيد الأضحى المبارك رغم صدور قرار من الأوقاف عدم إقامة الصلاة بالمساجد أو الساحات العامة، بعد التواصل مع اللجنة الاستشارية العليا لمجابهة فيروس

وأشارت إلى رسالة رئيس مجلس النواب عقيله صالح خلال تهنئه الشعب الليبي بعيد الأضحى المبارك، داعيا كافة أبناء الشعب الليبي إلى نبذ الفتن وتجاوز الخلافات والحسابات الضيقة وإعلاء مصلحة الوطن فوق أي اعتبار من أجل الحفاظ على وحدة البلاد وعزتها ورفعتها، مناشدا الجميع بالعفو والصفح والتسامح والتآخي والعمل بتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف.

وبينت تصريحات رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي آلن بوجيا أن بعثة الاتحاد ستواصل العمل مع شركائها من أجل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، مطالبا طرفي الصراع في ليبيا بالعودة إلى العملية السياسية اللازمة لكي تمضي ليبيا نحو السلام والمصالحة.

ونقلت الاتصال الهاتفي الذى أجراه وزير الخارجية المصري سامح شكري بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، لمناقشة الوضع في ليبيا، مستعرضا موقف مصر الواضح والداعم للحل السياسي الليبي/ الليبي، البعيد عن التدخلات الخارجية الساعية للهيمنة على مقدرات الشعب الليبي، مؤكدا حرص مصر على التنسيق الدائم وبشكل منتظم مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

وتناولت دعوة مندوب ألمانيا لدى الأمم المتحدة كريستوف هويسغن، الولايات المتحدة الأمريكية إلى عدم عرقلة جهود الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريس، لتعيين مبعوث جديد إلى ليبيا خلفا لغسان سلامة الذي استقال من منصبه قبل خمسة أشهر تقريبا، مشددا على ضرورة التفاهم والتنسيق مع واشنطن من أجل تعين مبعوث جديد في أقرب وقت.

وعرجت صحف ليبيا على مطالبة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بضرورة الحل السياسي للأزمة الليبية وإنهاء التدخل الأجنبي في شؤونها، موضحا أن بلاده غير منحازة في النزاع الليبي، مشددا على أن باريس تُجري محادثات مع جميع الأطراف.

// انتهى //

07:21ت م

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طرابلس 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واساهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم بأداء معظم الليبيين في الشرق والغرب و الجنوب صلاة عيد الأضحى المبارك رغم صدور قرار من الأوقاف عدم إقامة الصلاة بالمساجد أو الساحات العامة، بعد التواصل مع اللجنة الاستشارية العليا لمجابهة فيروس كورونا ، الذي بينت خطورة المرحلة الحالية، محذرة من مغبة تفشي الوباء مع انهيار المنظومة الصحية في البلاد.وأشارت إلى رسالة رئيس مجلس النواب عقيله صالح خلال تهنئه الشعب الليبي بعيد الأضحى المبارك، داعيا كافة أبناء الشعب الليبي إلى نبذ الفتن وتجاوز الخلافات والحسابات الضيقة وإعلاء مصلحة الوطن فوق أي اعتبار من أجل الحفاظ على وحدة البلاد وعزتها ورفعتها، مناشدا الجميع بالعفو والصفح والتسامح والتآخي والعمل بتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف.وبينت تصريحات رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي آلن بوجيا أن بعثة الاتحاد ستواصل العمل مع شركائها من أجل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، مطالبا طرفي الصراع في ليبيا بالعودة إلى العملية السياسية اللازمة لكي تمضي ليبيا نحو السلام والمصالحة.ونقلت الاتصال الهاتفي الذى أجراه وزير الخارجية المصري سامح شكري بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، لمناقشة الوضع في ليبيا، مستعرضا موقف مصر الواضح والداعم للحل السياسي الليبي/ الليبي، البعيد عن التدخلات الخارجية الساعية للهيمنة على مقدرات الشعب الليبي، مؤكدا حرص مصر على التنسيق الدائم وبشكل منتظم مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.وتناولت دعوة مندوب ألمانيا لدى الأمم المتحدة كريستوف هويسغن، الولايات المتحدة الأمريكية إلى عدم عرقلة جهود الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريس، لتعيين مبعوث جديد إلى ليبيا خلفا لغسان سلامة الذي استقال من منصبه قبل خمسة أشهر تقريبا، مشددا على ضرورة التفاهم والتنسيق مع واشنطن من أجل تعين مبعوث جديد في أقرب وقت.وعرجت صحف ليبيا على مطالبة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بضرورة الحل السياسي للأزمة الليبية وإنهاء التدخل الأجنبي في شؤونها، موضحا أن بلاده غير منحازة في النزاع الليبي، مشددا على أن باريس تُجري محادثات مع جميع الأطراف.// انتهى //07:21ت م0012

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