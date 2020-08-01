السعودية اليوم / الصين تسجل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا



شنغهاي 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واس

أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم السبت تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس

وقالت اللجنة في بيان إن من بين الإصابات الجديدة تم تسجيل 31 حالة في منطقة شينجيانغ بأقصى غرب الصين.

وأضافت أنه بحلول الجمعة بلغت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الصين 84337 حالة، فيما ظل عدد حالات الوفاة عند 4634 دون تغيير.

// انتهى //

07:18ت م

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شنغهاي 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واسأعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم السبت تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس.وقالت اللجنة في بيان إن من بين الإصابات الجديدة تم تسجيل 31 حالة في منطقة شينجيانغ بأقصى غرب الصين.وأضافت أنه بحلول الجمعة بلغت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الصين 84337 حالة، فيما ظل عدد حالات الوفاة عند 4634 دون تغيير.// انتهى //07:18ت م0011

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