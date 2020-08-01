السعودية اليوم / ليبيا تسجل 183 إصابة جديدة بفيروس كورونا



طرابلس 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واس

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 183 إصابة جديدة بفيروس

وبهذا الإعلان تسجل ليبيا 3621 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بينها 2929 حالة نشطة و74 حالة وفاة، فيما تعافى 618 شخصًا من الفيروس الذي ظهر لأول مرة في البلاد مارس الماضي.

// انتهى //

06:20ت م

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طرابلس 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واسأعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 183 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وشفاء 14 شخصا إلى جانب حالة وفاة إضافية.وبهذا الإعلان تسجل ليبيا 3621 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بينها 2929 حالة نشطة و74 حالة وفاة، فيما تعافى 618 شخصًا من الفيروس الذي ظهر لأول مرة في البلاد مارس الماضي.// انتهى //06:20ت م0009

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