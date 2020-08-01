الجيش الليبي يحذر الطائرات والسفن من الاقتراب دون التنسيق معه المزيد

حذرت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، السبت، السفن والطائرات من الاقتراب في المجال الجوي أو البحري دون التنسيق معها.

ويأتي التحذير الليبي في ظل استمرار الطائرات والسفن التركية، في نقل المرتزقة والأسلحة إلى مليشيات طرابلس.

وقال اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الليبي، فجر السبت، نحذر الدول من اقتراب سفنها أو طائراتها من مياهنا أو أجوائنا الإقليمية دون التنسيق معنا مسبقا للحيلولة دون وقوع تصادم معها.

والأحد الماضي، أعلن الجيش الليبي إن تركيا استغلت فترة وقف إطلاق النار في جلب المزيد المرتزقة ووسائل تدمير الأراضي الليبية.

كما استهدف سلاح الجو بالجيش الليبي، عددا من الدبابات والآليات العسكرية التابعة للمليشيات بعد تحركها في محيط منطقة الوشكة، غرب سرت، وفق مصادر عسكرية ليبية.

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رصد طائرتي شحن عسكري

والخميس الماضي، قال مصدر عسكري ليبي إنه تم رصد طائرتي شحن عسكري تركيتين لدى مغادرتهما الأراضي الليبية في إطار الجسر الجوي بين مليشيات طرابلس وأنقرة.





وبحسب المصدر فإنه تم رصد ومتابعة طائرة شحن C130 عسكرية تركية أثناء مغادرتها عند الساعة العاشرة صباح الأربعاء قاعدة عقبة بن نافع في منطقة الوطية غربي البلاد، متجهةً إلى تركيا.

وأضاف المصدر في تصريح لـ"الخليج 365"، أن الطائرة كانت تحمل معدات وتجهيزات لتجهيز القاعدة كمنطلق للعمليات التركية في المنطقة.

وتابع أنه بالتزامن مع ذلك تم رصد مغادرة طائرة أخر للشحن العسكري A400 انطلقت من مصراتة بعد إفراغ دفعة جديدة من المرتزقة السوريين فيها، في إطار الجسر الجوي المستمر.