شكرا لمتابعة خبر عن استمرار التقلبات الجوية بالباحة والهلال الأحمر يستعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):

رفع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة ممثلا في الشؤون الإسعافية و العمليات والمراكز الإسعافية من جاهزيته واستعداده خلال فترة الأمطار والضباب التي تمر بها المنطقة هذه الأيام، وذلك باستقبال البلاغات على الرقم 997 أو من خلال تطبيق (أسعفني)عند حدوث أي طارئ لا سمح الله.

وأوضح مدير فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة خالد بن محمد الغامدي أن رفع الجاهزية جاء بناءً على توجيهات سمو أمير المنطقة بالتأهب ورفع الجاهزية لخدمة أهالي وزائري المنطقة، مشيراً إلى أنه رُفعت جاهزية 15 مركزاً إسعافياً بالمنطقة في السراة وتهامة، والقيادات الميدانية ووجودهم على أهبة الاستعداد على مدار الساعة؛ لتقديم الخدمة الإسعافية لمحتاجيها وفي شتى الظروف المناخية، مؤكدًا جاهزية الفرق الإسعافية خلال فترة الأمطار والضباب والحالات الإسعافية الطارئة الأخرى.

وناشد الغامدي جميع العاملين بالميدان وكذلك المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر عند حدوث التقلبات الجوية والالتزام بالتعليمات الواردة؛ للحفاظ على سلامتهم من الحوادث - لا قدر الله - وعدم التجمهر حول الحوادث وإفساح المجال أمام الفرق الإسعافية لتقديم الخدمة الإسعافية على أكمل وجه لمحتاجيها.