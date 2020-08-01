شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أصغر حاج يؤدي مناسك الحج يخطف الأنظار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): وثق مقطع فيديو، تأدية طفل لمناسك الحج، ملبيًا: " لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ". وثق مقطع فيديو، تأدية طفل لمناسك الحج، ملبيًا: " لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ". واستطاع الطفل أن يخطف الأنظار، بسبب كونه أصغر حاجًا. يذكر أن وزارة الحج والعمرة أعلنت نجاح خطة تفويج الحجاج من مشعر مزدلفة إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة الكبرى وللحرم المكي لأداء طواف الإفاضة. واستخدم حجاج بيت الله الحرام، أثناء رميهم لجمرة العقبة الكبرى ، "حصوات معقمة" جهزتها وزارة الحج والعمرة منذ وقت مبكر وفق الاشتراطات الوقائية والصحية المعتمدة من قبل وزارة الصحة، لضمان سلامتهم.

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