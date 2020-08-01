شكرا لمتابعة خبر عن حاج لبناني يصف المملكة بـ "رائدة العالم الإسلامي ": حج هذا العام يعجز اللسان عن وصفه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أعرب حاج لبناني، مقيم بالمملكة، عن تقديره للجهود المبذولة في حج هذا العام " الاستثنائي " وسط ظروف جائحة كورنا.

وأكد أن الجهود التي قدمتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد غير مستغربة على المملكة العربية السعودية.

ووصف المملكة بـ " برائدة العالم الإسلامي "، قائلا: " نحن نشعر بغبطة، ولا نستطيع أن نعبِّر عما تكنه قلوبنا، وتعجز الكلمات عن وصفها " .