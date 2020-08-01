تركي آل الشيخ يصل نيويورك لمتابعة حالته الصحية بعد تدهورها بشكل مفاجئ

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وصل منذ قليل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية السعودية، ومالك نادى ألميريا الاسبانى، إلي ولاية نيويورك بأمريكا بعد أن تدهورت حالته الصحية بشكل مفاجئ، حيث سافر إلي نيويورك لمتابعة حالته الصحية مع الطاقم الطبي الذي كان يشرف علي حالته أثناء إجرائه العمليات الجراحية في فبراير الماضى.
ومن المعروف أن المستشار تركي آل الشيخ كان قد تعرض لوعكة صحية في يناير الماضي، مما أدي إلي انتقاله إلي نيو يورك بأمريكا واجراء عدة عمليات جراحية تحت إشراف فريق طبي أمريكي بإحدى مستشفيات نيويورك.
Source 》youm7
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