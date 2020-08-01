السعودية اليوم / البرازيل تسجل 52383 إصابة جديدة و1212 وفاة إضافية بفيروس كورونا



ريو دي جانيرو 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم الجمعة تسجيل 52383 حالة إصابة مؤكدة إضافية بفيروس

وطبقا لبيانات الوزارة فقد سجلت البرازيل أكثر من 2.6 مليون حالة إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة في حين ارتفعت محصلة الوفاة الرسمية إلى 92475 حالة.

// انتهى //

04:43ت م

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ريو دي جانيرو 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم الجمعة تسجيل 52383 حالة إصابة مؤكدة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إضافة إلى 1212 حالة وفاة.وطبقا لبيانات الوزارة فقد سجلت البرازيل أكثر من 2.6 مليون حالة إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة في حين ارتفعت محصلة الوفاة الرسمية إلى 92475 حالة.// انتهى //04:43ت م0260

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