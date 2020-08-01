رياضي / باريس سان جيرمان يُكمل الثلاثية المحلية بالتتويج بكأس الرابطة



باريس 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واس

أكمل نادي باريس سان جيرمان انتصاره بالثلاثية المحلية بعد فوزه 6-5 على أولمبيك ليون في ركلات الترجيح ليتوج بكأس رابطة الأندية الفرنسية لكرة القدم اليوم الجمعة بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وسجل بابلو سارابيا، الذي شارك في الشوط الثاني، الركلة الحاسمة بعدما أنقذ الحارس كيلور نافاس ركلة برتران تراوري لاعب ليون ليمنح باريس سان جيرمان بطل الدوري وكأس فرسا لقبه التاسع في كأس الرابطة.

وهذه كانت النسخة الأخيرة للبطولة، التي انطلقت في عام 1995م ، بعد قرار رابطة دوري المحترفين الفرنسية في سبتمبر الماضي بإلغاء البطولة من الموسم المقبل حتى إشعار آخر.

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