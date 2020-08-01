السعودية اليوم / أمانة الحدود الشمالية: ذبح 1780 أضحية في أول أيام عيد الأضحى بعرعر



عرعر 10ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واس

استقبلت المسالخ البلدية التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية وخلال أول أيام عيد الأضحى المبارك بمدينة عرعر نحو ١٧٨٠ أضحية تنوعت ما بين ١٧٢٦ أضحية من الضأن و ٤٩ من الأبل و ٥ من الأبقار ، حيث حرصت إدارة المسالخ على التهيئة والاستعداد قبيل عيد الأضحى المبارك حسب خطط وإستراتيجيات وضعتها أمانة منطقة الحدود الشمالية، تهدف للحفاظ على صحة وسلامة مرتادي المسالخ سواء من توفير معقمات يدوية أو الالتزام بالمسافات الآمنة بين المواطنين، إضافة إلى تكثيف الكوادر العمالية والطبية للتسهيل على أصحاب الأضاحي وذلك لما تشهده هذه الفترة من ازدحام .

وأوضح أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام بن سعيدان الشمري أن الأمانة حريصة كل الحرص على التأكد من التزام مشغلي ومستثمري المسالخ البلدية بالتقيد بكافة البروتوكولات الوقائية، حيث عملت الأمانة على تكثيف جولاتها الرقابية خلال هذه الفترة بهدف التأكد من التزامهم بالتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة، كما وفرت الأمانة العديد من الخدمات بهدف التسهيل على المواطنين مثل خدمات الذبح والتقطيع للأضاحي وإيصالها حتى باب المنزل، وذلك حرصاً على تطبيق أفضل الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

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